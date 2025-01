POL-IZ: 250125.1 Hemmingstedt: Kampfmittelverdacht bestätigt sich nicht

Lehe (ots) - Bereits in der vergangenen Woche ist es in Lehe zu einem Diebstahl einer größeren Anzahl von Schafen von einer Koppel gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können. Im Zeitraum vom 15. Januar 2025, 16.00 Uhr, bis zum 16. Januar 2025, 08.30 Uhr, begaben sich unbekannte Diebe zu einer Wiese im Goosweg, Ecke Schringweg. Dort lief eine Herde von Schafen der Rassen Texel ...

