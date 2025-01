POL-IZ: 250123.3 Albersdorf: Hakenkreuz-Schmierereien an Hauswand

Itzehoe (ots) - Am Mittwochmittag ist es an einem Itzehoer Schützenverein zu einem Feuer gekommen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden, die Brandursache ist noch unklar. Gegen 14.15 Uhr geriet der Kugelfang einer Schießbahn auf dem umzäunten Gelände des Schützenvereins am Lübscher Brunnen in Brand. Die Flammen zerstörten das Objekt trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren aus Itzehoe und aus ...

