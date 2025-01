Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250123.4 Lehe: Schafe entwendet - Zeugen gesucht!

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Lehe zu einem Diebstahl einer größeren Anzahl von Schafen von einer Koppel gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können. Im Zeitraum vom 15. Januar 2025, 16.00 Uhr, bis zum 16. Januar 2025, 08.30 Uhr, begaben sich unbekannte Diebe zu einer Wiese im Goosweg, Ecke Schringweg. Dort lief eine Herde von Schafen der Rassen Texel und Suffolk, insgesamt mehr als 70 Tiere. 29 hochtragende Mutterschafe und einen Schafsbock entwendeten die Täter, die Schadenshöhe dürfte bei knapp 8.000 Euro liegen. Eine Absuche des umliegenden Bereichs nach den Schafen verlief negativ. Später entdeckte der Geschädigten zwei seiner Schafe auf einer benachbarten Weide. Möglicherweise waren diese im Zuge des Diebstahls davongelaufen. Die Täter dürften die Vierbeiner nach derzeitigen Erkenntnissen in ein größeres Fahrzeug oder in ein Zugfahrzeug samt Anhänger geladen haben. Ein Zeuge bemerkte am Abend des 15. Januar 2025 gegen 20.00 Uhr in Schlichting einen dunklen Geländewagen mit silberfarbenem Viehanhänger. Dass dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist nicht auszuschließen. Zeugen, die das beschriebene Gespann oder andere verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 in Verbindung setzen.

