Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Heyen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Niederkrüchten-Heyen (ots)

Gegen 15.30 Uhr am Donnerstag sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Unfall auf der Damer Straße zwischen Heyen und Laar gerufen worden.

Weil eine 30-jährige Autofahrerin aus Wegberg, die auf der Damer Straße in Richtung Dülken unterwegs war, nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, hatte sich hinter ihr eine Autoschlange gebildet. Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Viersen, der ebenfalls in Richtung Dülken unterwegs war, überholte die komplette Schlange und war genau in dem Moment, als die Wegbergerin abbog, neben ihr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Damer Straße war bis gegen 18.30 Uhr für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. /hei (311)

