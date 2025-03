Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sachbeschädigungen an Autos

Grefrath (ots)

Seit dem Morgen des 20. März (Donnerstag vergangener Woche) haben zahlreiche Autobesitzerinnen und Autobesitzer in Grefrath Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt. Manche sogar zweimal. Frontscheibe eingeschlagen, Heckscheibe eingeschlagen - manchmal auch eine Seitenscheibe. In einigen Fällen ist unbekannt, womit, in den meisten ist klar, dass es ein Stein war. Die Autos standen vor Häusern oder an der Straße geparkt, die Tatzeiten dürften alle in den Nachtstunden liegen. Betroffen waren insgesamt knapp 20 Fahrzeuge, die an verschiedenen Straßen im Gemeindegebiet von Grefrath geparkt waren, unter anderem an der Stadionstraße, der Vinkrather Straße oder der Lobberichter Straße. Die Polizei ermittelt und fragt nun, wer Hinweise geben kann. Haben Sie etwas oder jemanden Verdächtiges beobachtet? Haben Sie sonstige Informationen? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (310)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell