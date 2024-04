Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Trunkenheitsfahrt endet zum Glück glimpflich

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch, den 03.04.2024 erhielt die Leitstelle gegen 20:45 Uhr den Anruf mit dem Hinweis eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden in Sprockhövel. Als die Beamten vor Ort an der Wittener Straße eintrafen, warteten die Unfallbeteiligten schon vor Ort. Der 75-jährige Fahrer eines Nissan befuhr die Wittener Straße in Fahrtrichtung Wuppertal. Dabei fuhr er zunächst gegen einen Anhänger, welcher auf dem Seitenstreifen abgestellt war. Dieser hat sich dabei gedreht und eine nebenstehende Steinmauer beschädigt. Aufgrund der Kollision kam das Auto ins Schlingern und fuhr in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 75-Jährigen verlief positiv. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im höheren fünfstelligen Bereich. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

