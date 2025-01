Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Klassenraum beschädigt + Hakenkreuze geschmiert + Nach Unfallflucht Fahrer eines grau-blauen Astras gesucht + Flucht auf dem Dünsberg +

Hungen: Vandalen in der Gesamtschule -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließen Vandalen in einem Klassenraum der Gesamtschule Hungen zurück. Im Zeitraum vom 20.12.2024 (Freitag), gegen 14.00 Uhr bis zum gestrigen Montag suchten die Täter das Schulgelände auf und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Klassenraum. Hier warfen sie Stühle und Tische umher, verteilten Utensilien im Raum und zerstörten Platten der Deckenverkleidung. Zudem hebelten sie an der Klassentür, um vermutlich in weitere Räume der Schule zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen im genannten Zeitraum auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Fernwald: Hakenkreuze geschmiert -

Am vierten Adventwochenende des zurückliegenden Jahres schmierten Unbekannte Hakenkreuze in der Oppenröder Straße. Die Täter brachten auf die Haustür und den Briefkasten eines von der Lebenshilfe genutzten Gebäudes jeweils ein Hakenkreuz auf. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 zu melden.

Linden-Leihgestern: Grau-blauer Astra überholt trotz Gegenverkehr / Polizei bittet um Mithilfe -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Linden-Leihgestern und Pohlheim - Watzenborn-Steinberg bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Am Samstagabend, gegen 18.55 Uhr war die Fahrerin eines grauen VW Polo in Richtung Watzenborn-Steinberg unterwegs. Im Gegenverkehr überholte ein Fahrzeug, ohne auf die Polofahrerin zu achten. Die beiden Fahrzeuge prallten seitlich zusammen. Die 28-jährige Fahrerin des Polos trug leichte Verletzungen davon. Ihre vier und fünf Jahre alten Kinder blieben unverletzten. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Leihgestern fort, ohne sich um seine Unfallgegnerin zu kümmern. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile eines älteren blau-grauen Opel Astras zurück. Der Wagen muss an der Fahrerseite einen erheblichen Blechschaden davongetragen haben. Die Schäden am Polo summieren sich auf mindestens 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen grau-blauen Astras nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Biebertal-Fellingshausen: Flucht auf Dünsbergparkplatz -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Wanderparkplatz des Dünsbergs an einem grauen BMW zurückließ. Am 29.12.2025 (Sonntag), zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, touchierte der Flüchtige mit seinem Wagen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, das Heck des 3-er Kombis. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

