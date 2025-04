Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Durchsuchungsmaßnahmen nach Ermittlungsverfahren (09.04.2025)

Bild-Infos

Download

(Landkreis Konstanz / Landkreis Tuttlingen) (ots)

Am Mittwochmorgen hat die Polizei in den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz insgesamt acht Gebäude durchsucht. Hintergrund der Maßnahmen sind Ermittlungsverfahren gegen mehrere Angehörige des Motorradclubs Hells Angels im Alter von 23, 26, 43 und 66 wegen des Verdachts der be-sonders schweren räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Durchsucht wurde auch deren Clubheim in der Ortschaft Mühlingen. Im Zuge der Durchsuchungen konnten mehrere Waffen - darunter eine Schusswaffe, mehrere Schreckschusswaffen, dutzende Messer und zahlreiche Schlagwerkzeuge - beschlagnahmt werden. Die betroffenen Personen wurden im Anschluss an die Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Konstanz waren auch Spezialeinheiten und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums am Einsatz beteiligt.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Staatsanwältin Nathalie Werth, Telefon: 07531 280 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995 - 3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell