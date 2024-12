Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Große Beute aus einer Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Heideland: Eine umzäunte Baustelle in der Nähe von Königshofen wurde am vergangenen Wochenende durch unbekannte Diebe aufgesucht. Eine Elektroinstallationsfirma ist dort mit dem Bau eines Umspannwerkes beauftragt und hat das Equipment samt Werkzeuge in einem Container sowie einem Metallzaun gesichert. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Werkzeuge und Baumaterial im Wert von circa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und führte umfangreiche spurensichernde Maßnahmen durch. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell