POL-OF: Passant mit Messer verletzt: Zeugen gesucht!; Krankenfahrstuhl und grauer Seat kollidierten: Zeugen gesucht!; Mit Leiter in das Obergeschoss und mehr

1. Zweiräder im Fokus: Acht Fahrzeugführer ohne Versicherungsschutz, ein E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss und Drogen unterwegs - Offenbach

(fg) Am Samstag standen Zweiräder und deren Lenker im Fokus der Beamten des Polizeireviers Offenbach. Insgesamt acht Lenker waren ohne erforderlichen Pflichtversicherungsschutz unterwegs, weshalb nun entsprechende Anzeigen auf die jeweiligen Verkehrsteilnehmer zukommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass seit dem 1. März 2025 das neue Versicherungsjahr begonnen hat. Einhergehend musste die Umstellung der Versicherungskennzeichen von "blau" auf "grün" erfolgen. Zu den versicherungspflichtigen Fahrzeugen gehören unter anderem Kleinkrafträder (Mopeds, Mofas, Roller), Trikes sowie Quads, Segways, S-Pedelecs, Krankenfahrstühle und E-Scooter. Fahren mit abgelaufenen Kennzeichenschildern kann ein Bußgeld und bei fehlendem Versicherungsschutz eine Strafanzeige nach sich ziehen. Daher bitte daran denken: Haftpflichtversicherung abschließen, Plakette besorgen und anbringen. Ein 45-Jähriger war zudem gegen 15 Uhr in der Kaiserstraße mit seinem E-Scooter unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Streifenbesatzung fest, dass der Lenker wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel und auch unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Der Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Der 45-Jährige musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Zudem fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da für das zweirädrige Gefährt offensichtlich keine Versicherung mehr bestand.

2. Passant mit Messer verletzt: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Am Montagmorgen kam es gegen 5.50 Uhr in der Sprendlinger Landstraße (30er-Hausnummern) im Bereich der Zufahrt zu einer dortigen Klinik zu einem offenbar unvermittelten Angriff, wodurch ein Passant am linken Oberarm verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 1,90 Meter großer Unbekannter sich dem Fußgänger in den Weg gestellt und diesen aus bislang unbekannten Gründen angegriffen. Nach Angaben des 32 Jahre alten Geschädigten aus Offenbach soll der Unbekannte ein Messer benutzt haben. Hierbei wurde die Jacke des Offenbachers beschädigt. Zudem wies er nach dem Angriff eine Verletzung am linken Oberarm auf, die anschließend medizinisch behandelt wurde. Der Täter rannte in Richtung der ESSO-Tankstelle und anschließend in die Geishornstraße. Der Mann hatte eine schmale Statur und einen Vollbart. Er trug eine graue Mütze und blaue Arbeitskleidung. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Mit Leiter in das Obergeschoss - Offenbach / Bieber

(cb) Unter Zuhilfenahme einer Leiter drangen Einbrecher am Samstag, zwischen 19.50 Uhr und 22.30 Uhr, in ein Haus in der Seligenstädter Straße (30er-Hausnummern) ein. Die Leiter lehnten die dreisten Ganoven an die Hauswand an und gelangten so in das erste Obergeschoss. Hier hebelten sie eine Terrassentür auf und verursachten dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Im Inneren des Hauses begaben sie sich dann in eine Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck und Bargeld flüchteten die Langfinger anschließend. Das Fachkommissariat in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

4. Wer fuhr gegen den blauen Audi? - Offenbach / Bürgel

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser einen in der Schönbornstraße (50er-Hausnummern) geparkten blauen Audi beschädigte. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen Audi A1 am Montag, gegen 18 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Bei seiner Rückkehr am Dienstagmittag, 12 Uhr, musste er dann Beschädigungen an der Fahrertür und dem linken Kotflügel feststellen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 an die Polizei in Offenbach.

5. VW Multivan angefahren und abgehauen - Mühlheim am Main

(fg) Breitflächige Lackkratzer sowie eine Eindellung zwischen der Hinterachse und der Fahrertür, Lackkratzer über dem Hinterrad und zwei Kratzer am Kotflügel: diese Beschädigungen weist ein VW Multivan auf, der zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagmorgen, 9.30 Uhr, in der Untermainstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern parkte und angefahren wurde. Der entstandene Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der noch unbekannte Verursacher machte sich davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0.

6. Krankenfahrstuhl und grauer Seat kollidierten: Zeugen gesucht! - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Anwohner oder Kunden eines Lebensmittelgeschäftes in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) könnten Zeugen eines Unfalles zwischen einem silbernen Krankenfahrstuhl und einem grauen Seat geworden sein. Eine 41-jährige Seat-Lenkerin wollte am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, vom Parkplatz auf die Frankfurter Straße einbiegen, als es zur Kollision mit einem silbernen Krankenfahrstuhl und der 80 Jahre alten Lenkerin kam. Die Seniorin im silbernen Gefährt befuhr den Gehweg und soll gegen den an der Parkplatzausfahrt wartenden grauen Wagen mit OF-Kennzeichen gefahren sein. Hierbei wurde der Seat im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von geschätzten 500 Euro zu kümmern, habe die Krankenfahrstuhl-Lenkerin ihre Fahrt fortgesetzt. Sie habe der verdutzten 41-Jährigen lediglich ihre Personalien zugerufen. Die Polizei in Neu-Isenburg sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06102 2902-0 zu melden.

7. Unbekannte forderten Geldbörse - Dreieich / Dreieichenhain

(cb) Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen, nachdem ein 14-Jähriger von einem 18 Jahre alten Tatverdächtigen und seinen beiden unbekannten Begleitern um seine Geldbörse gebracht worden sein soll. Der Teenager war am Samstagabend mit einem Freund in einer Parkanlage "Am Kirscheck" unterwegs, als er von drei Personen, darunter auch der 18-Jährige angesprochen wurde. Das Trio kam auf den 14 Jahre alten Jungen zu und soll unter Vorhalten eines Messers die Geldbörse des Schülers gefordert haben. Nachdem dieser sich weigerte, sollen die drei auf ihn eingeschlagen haben. Als der Jugendliche aus Dieburg am Boden lag, soll der 18-Jährige ihm den Geldbeutel aus der Tasche genommen haben und mit seinen Komplizen in Richtung "An der Trift" geflüchtet sein. Noch am Abend konnten umfangreiche polizeiliche Maßnahmen bei dem 18-Jährigen aus Dreieich durchgeführt werden. Die Ermittlungen zu den beiden Komplizen dauern derzeit noch an.

8. Fünf Autos zerkratzt: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(fg) Die Polizei in Seligenstadt ermittelt in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, welche Angaben dazu machen können. Zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr, zerkratze ein Unbekannter demnach insgesamt fünf Autos in der Straße "Südring" (einstellige und 10er-Hausnummern). Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen Hyundai Tucson, einen VW Golf, einen Kia Proceed, einen Ford C-Max und einen VW T-Roc. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

9. Frau schlug Jugendliche am Bahnhof ins Gesicht - Hainburg

(cb) Eine Jugendliche wollte gemeinsam mit einer Freundin am Mittwochnachmittag mit dem Zug nach Hanau fahren, als es auf dem Bahnsteig von Gleis 2 zu einer Auseinandersetzung mit einer bislang Unbekannten kam. Ersten Erkenntnissen nach hatten sich die beiden 14-jährigen Schülerinnen beim Warten auf den Zug unterhalten, eine blonde Frau mit Zopf, welche sich ebenfalls auf dem Bahnsteig befand, fühlte sich vermutlich durch die Mädchen provoziert und äußerte ihren Unmut darüber. Die Blondhaarige, welche einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose trug, soll eine der beiden Teenagerinnen beim Einsteigen in den Zug schließlich mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben, wodurch die Schülerin leicht verletzt wurde. Der Zugbegleiter habe daraufhin einen weiteren Angriff verhindert. Die Unbekannte fuhr nicht mit dem Zug gegen 14.45 Uhr nach Hanau, sondern blieb auf dem Bahnsteig zurück. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06182 8930-0 um Hinweise.

