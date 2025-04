Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17:30 Uhr in der Albert-Roller-Straße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winterbach: Fahrrad gestohlen

Zwischen Freitag, 20:45 Uhr und Samstag, 01:05 Uhr wurde in der Straße Bei der Zehntscheuer ein weiß-blaues Mountainbike vom Hersteller YT-Industries im Wert von rund 2500 Euro gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Ein 57 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 9:15 Uhr die Gartenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter Opel-Fahrer entgegen, der aufgrund geparkter Autos auf die Gegenfahrspur auswich und hierbei den Außenspiegel des VW touchierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Der Schaden am VW beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Nummer 07182 92810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell