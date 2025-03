Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Auslösung der Brandmeldeanlage durch Brandereignis, Reichenau-Göldern, 05.03.2025

Reichenau (ots)

Am Aschermittwoch, 05.03.2025, löste bei einem Metallbau-Betrieb im Gewerbegebiet Reichenau-Göldern die Brandmeldeanlage (BMA) aus und die Feuerwehr wurde gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 14:12 durch die Integrierte Leitstelle Konstanz zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits evakuiert, alle Mitarbeitenden hatten sich am Sammelplatz eingefunden.

Grund für die Auslösung der BMA war ein bei Demontagearbeiten in Brand geratener Motor eines Schnelllauftores in einer Montagehalle. Das in Brand geratene Schnelllauftor konnte von Mitarbeitenden aus der Halle nach draußen auf den Hof des Werksgelände gebracht werden. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Bei der Kontrolle durch die Feuerwehr konnte kein schädigendes Ereignis mehr festgestellt werden. Die BMA wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.

Unter Leitung von Zugführer Thomas Baumgartner waren 19 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeuge LF 10 und dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Mit vor Ort waren auch Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, Polizeiposten Allensbach.

Einsatzende war um 15:03 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -ursache verweisen wir an die Pressestelle des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell