Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist - Unfälle - Balkonbrand - Polizisten angegriffen - Diebstahl

Aalen (ots)

Winnenden: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr teilten Zeugen der Polizei einen Mann mit, der sich in der Max-Eyth-Straße gegenüber des Rewe-Marktes befand und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde kurz darauf von der Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Zeugen, die den Mann ebenfalls während der beschriebenen Handlungen beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winnenden: Pedale verwechselt

Ein 82 Jahre alter BMW-Fahrer verwechselte am Dienstag gegen 14:45 Uhr beim Einparken auf dem Lidl-Parkplatz in der Waiblinger Straße das Brems- mit dem Gaspedal, wodurch sein Pkw stark beschleunigte und gegen die dortige Hauswand prallte. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 13 Uhr wurde in der Grabenstraße ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Haubersbronn: Balkonbrand

Auf dem Balkon einer Wohnung in der Schelmwasenstraße kam es am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr zum Brandausbruch. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Schorndorf und Haubersbronn, die mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort kamen, geriet die Markise, diverses Mobiliar sowie Teile des Dachholzes in Brand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, ein Bewohner wurde leicht verletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Vermutlich wurde der Brand dadurch ausgelöst, dass ein Kind brennbare Gegenstände in den Aschenbecher auf dem Balkon, in dem sich noch Glutreste befanden, gelegt hat.

Urbach: Von der Straße abgekommen

Ein 19-jähriger Citroen-Fahrer kam in der Nacht auf Mittwoch gegen 0:25 Uhr nach rechts von der Straße ab und kollidierte hierbei mit einem geparkten Renault sowie einem Mercedes Sprinter. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Oppenweiler: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 09.04.2025 und Freitag, 11.04.2025 wurde ein Chrysler, der in der Bahnhofstraße geparkt war, beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Beschädigungen am Dach sowie der Windschutzscheibe evtl. durch einen Ast oder ein Holzstück, das von oben aus dem Stadtpark auf den Pkw geworfen wurde, herbeigeführt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.

Waldrems: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Ein 21-jähriger stark betrunkener Mann befand sich am Dienstagabend in der Langenbachstraße, als die Polizei aus Backnang aufgrund seines aggressiven Verhaltens hinzugezogen wurde. Nach diversen derben und sexistischen Beleidigungen sollte der junge Mann zur Ausnüchterung mit nach Backnang aufs Polizeirevier genommen werden, wogegen er sich sträubte. In der Gewahrsamszelle trat der Mann nach den eingesetzten Polizeibeamten und verletzte einen Beamten hierbei am Schienbein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Montag 15:30 Uhr und Dienstag 20.00 Uhr parkte ein 26-jähriger Daimlerfahrer sein Auto in der Straße Im Sonnenwinkel am Straßenrand. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Fahrertüre beschädigt war. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Ein Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Backnang nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter 07191- 9090 entgegen.

Murrhardt: Zeugen nach Unfall gesucht

In der Siegelsberger Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall an der dortigen Ampelanlage, bei dem lediglich geringer Sachschaden an einem beteiligten Suzuki entstand. Da der Unfallhergang nicht eindeutig festgestellt werden konnte, bittet die Polizei in Murrhardt unter 07192 5313 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstagabend kam es in der Kappelbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich aufgrund der geringen Fahrbahnbreite die Außenspiegel des beteiligten Volkswagens und Daimlers touchierten. Hierbei entstand Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Der 70-jährige Daimlerfahrer signalisierte der 19-jährigen Volkswagenfahrerin, dass ihm der Schaden an ihrem Pkw egal sei und fuhr ohne seine Personalien zu hinterlassen davon. Nachdem der Mann ausfindig gemacht werden konnte, zeigte er sich auch der Polizei gegenüber weiterhin uneinsichtig. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstagabend zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr parkte ein 52-jähriger Audi-Fahrer sein Auto auf dem POCCO Parkplatz in der Bühlstraße. Als er zum Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am rechten Heck feststellen. Ein Verursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Fellbach nimmt Zeugenhinweise unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Diebstahl aus Spint

Am Dienstag zwischen 11:18 Uhr und 15:15 Uhr stellte eine 60-jährige Geschädigte ihre Tasche in einem Spint im Familen- und Freizeitbad F3 ab. Später musste sie feststellen, dass aus ihrer Tasche Bargeld in niederer dreistelliger Höhe entwendet wurde. Falls etwas Auffälliges im Bereich der Spinte und Umkleidekabinen aufgefallen ist, bittet die Polizei Fellbach darum, sich unter 0711 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell