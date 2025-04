Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heckscheibe eingeschlagen - E-Scooter gestohlen - Verkehrsunfall - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Winterbach: Heckscheibe eingeschlagen

Durch eine bisher unbekannte Person wurde die Heckscheibe eines Audi, der im Ahornweg geparkt war, eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt, bemerkt wurde der Schaden am Mittwochmorgen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: E-Scooter gestohlen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend wurde am Bahnhof am Fahrradständer Schaflandstraße ein E-Scooter, der mit einem Kettenschloss gesichert war, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: Drei Verletzte nach Vorfahrtsunfall

Eine 82 Jahre alte Audi-Fahrerin missachtete am Mittwoch gegen 10:40 Uhr an der Einmündung K1900 / L 1120 die Vorfahrt eines von links kommenden 44-jährigen Mercedes-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Die 43-jährige Mitfahrerin sowie die beiden fünf und neun Jahre alten Kinder im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Rudersberg: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwoch gegen 13:15 Uhr im Buchenweg ein geparkter Mercedes in Brand. Das Feuer griff anschließend auch auf die angrenzende Garage über. Die Freiwillige Feuerwehr Rudersberg kam mit zwei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, an der Garage in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell