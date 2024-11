POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrzeugführerin mit 3,08 Promille

Schwerin (ots) - Gestern Abend kam es zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Radfahrerin im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Zusammenstoß ereignete sich gestern gegen 20:00 Uhr im Stadtteil Lankow. Ein 61-jähriger Autofahrer kreuzte beim Abbiegen von der Gadebuscher Straße in die Straße Am Neumühler See den Weg der gleichaltrigen Radfahrerin. Diese ...

mehr