Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fellbach: Einbruch in Tankstellle - Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Rommelshauser Straße ein. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Kurz vor dem Eintreffen der ersten Streifen flüchteten die Täter in einem unbekannten Pkw in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung sind neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zur Identifizierung und Festnahme der Täter sowie die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell