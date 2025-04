Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Wenden einen in der Industriestraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:20 Uhr kam es im Ölmühleweg zu einem Streit zwischen einem 28-jährigen Mann und einem 41-jährigen Mann. In der Folge entwickelte sich aus diesem eine handfeste Auseinandersetzung. Als wenig später die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, leistete der alkoholisierte 28-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und stieß eine Polizeibeamtin. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

