Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Ellwangen: Am gestrigen Mittwoch gegen 21:00 Uhr kam es am Bahnsteig des Ellwanger Bahnhofs zwischen zwei Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 59-jähriger Beteiligter wurde im Anschluss daran aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Tatablauf bislang noch weitestgehend unklar ist, bittet die Kriminalpolizei in Aalen unter 07361 5800 um Zeugenhinweise.

