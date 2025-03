Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Teilnahme am Straßenverkehr trotz fehlender Fahrtüchtigkeit

Nordhausen (ots)

Die Beamten des Inspektiondienstes Nordhausen führten am Freitag wieder geziehlte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Nordhausen durch, um eine der Hauptunfallursachen im Staßenverkehr zu bekämpfen.

Dabei konnte gegen 15:15 Uhr in der Halleschen Straße ein 47-Jähriger aus Nordhausen mit einem Skoda kontrolliert werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der durchgeführte Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Weiterhin ist der 47-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Entsprechende Folgemaßnahme wurde veranlasst sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

In der Reichsstraße in Nordhausen wurde gegen 19:45 Uhr ein Fahrer eines E-Bike einer Kontrolle unterzogen. Bei der genauen Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ergaben sich hinreichende Verdachtsmomente der leistungsteigernde Manipulation. In weiterer Folge benötigte der angehaltene 44-Jährige eine Fahrerlaubis der Klasse AM, jedoch besaß der Mann diese Fahrerlaubnis nicht. Weiterhin führten die Beamten auch mit diesem Herrn einen Drogenvortest durch, welche später positiv auf Amphetamin/Methamphetamin anschlug. Die Beamten verlegten mit dem 44-Jährigen in das SHK zur notwendigen Blutentnahme und stellten das geführte E-Bike zur Beweissicherung für das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell