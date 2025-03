Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Eine Frau ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie beabsichtigte gegen 12.15 Uhr mit einem Transporter von einem Feldweg auf die Landstraße 3080 in den fließenden Verkehr einzufahren. In weiterer Folge kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines weiteren Transporters und eines Lkw. Die genauen Umstände werden derzeit noch ermittelt. Die Fahrerin des Transporters kam ins Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25000 Euro. Außerdem wurden ein Zaun und eine Leitplanke beschädigt. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell