Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Garagenbrand

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 1 Uhr zum Brand einer Garage in einem Garagenkomplex der Wendewehrstraße. Die Garage stand in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Eine angrenzende Garage wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Zeugenaussagen zufolge sollen sich bislang unbekannte männliche Personen im Bereich des Brandortes aufgehalten und diesen fluchtartig verlassen haben. Einer soll sich zu Fuß, ein anderer mittels Fahrrad entfernt haben. Die Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer kann Angaben zum Brandgeschehen machen? Wer hat Beobachtungen zu den bislang unbekannten Personen im Bereich des Brandortes gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0059666

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell