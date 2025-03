Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec aus Keller gestohlen

Mühlhausen (ots)

Ein grünes Pedelec des Herstellers Ghost entwendeten Unbekannte aus einem Keller in der Körnerschen Straße. Der oder die Täter verschafften sich am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt in den Keller. Das entwendete Fahrrad hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Pedelecs machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0059593

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell