LPI-NDH: Pkw kollidierte mit jugendlichem Radfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Greußen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagabend in Greußen ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein Radfahrer befuhr gegen 18.50 Uhr die Straße Neustadt stadtauswärts in Richtung Grüningen. Dabei wurde der vorfahrtsberechtigte Radfahrer von einem Fahrzeug erfasst, welches aus Richtung der Straße Helbeeck gefahren kam. Der 14 Jahre alte Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort und entfernte sich in Richtung Nordhäuser Straße.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw in der Farbe Rot gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer oder dem von ihm genutzten Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0059586

