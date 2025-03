Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche reißen in Nordhausen nicht ab!

Nordhausen (ots)

Erneut haben Unbekannte einen Keller aufgesucht und gewaltsam geöffnet. Tatörtlichkeit war ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen in der Neustadtstraße. Hier verschafften sich die unbekannten Täter von Donnerstag auf Freitag auf unbekannte Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und öffneten das angebrachte Vorhängeschloss zum Kellerabteil einer 56-jährigen Bewohnerin des Hauses. Aus dem Keller wurden zwei E-Bikes sowie verschiedene Werkzeuge entwendet. Hinweise oder Spuren hinterließen die Täter nicht. Der entstandene Sach- und Beuteschaden liegt bei ca. 3300,- EURO.

