Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall in Kyffhäuserstraße

Sondershausen (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 59-Jährige die Kyffhäuserstraße in Richtung Hospitalstraße mit einem Volkswagen. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte die Frau zunächst seitlich mit einem Pkw, der auf der linken Straßenseite parkte. Anschließend fuhr die Frau auf einen Sattelauflieger auf. Der Volkswagen wurde erheblich beschädigt und die Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Klinikum gebracht. Beide beteiligte Autos wurden abgeschleppt, der Sattelauflieger konnte hingegen an der Unfallstelle instandgesetzt werden und die Fahrt fortsetzen. An der Unfallstelle kam es zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell