Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtrag zu Einbruch - Auto aufgebrochen - Schuppen aufgebrochen - Farbschmierereien - Unfallflucht - Zeugen nach Auseinandersetzung in S-Bahn gesucht

Aalen (ots)

Fellbach: Nachtrag zu "Einbruch in Tankstelle - Polizeihubschrauber im Einsatz"

Wie bereits am Donnerstag um 2:44 Uhr mitgeteilt, brachen bisher unbekannte Diebe in eine Tankstelle in der Rommelshauser Straße ein. Von den beiden Einbrechern liegt mittlerweile nachfolgende Personenbeschreibung vor:

1. Person: männlich, ca. 20-30 Jahre, etwa 180 - 185cm groß, von magerer Statur, trug eine Wollmütze, eine Brille, ein Halstuch bis zur Nase, eine dunkle Hose, eine dunkle Adidas Jacke und führte eine dunkle Umhängetasche mit sich.

2. Person: männlich, ca. 20-30 Jahre, ca. 175 - 180cm groß, von schlanker Statur, trug eine Mütze, eine dunkle Hose, eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze und führte ebenfalls eine dunkle Umhängetasche mit sich.

Zeugenhinweise zum Vorfall werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Anbei die ursprüngliche Meldung von Donnerstag, 2:44 Uhr:

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Rommelshauser Straße ein. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Kurz vor dem Eintreffen der ersten Streifen flüchteten die Täter in einem unbekannten Pkw in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung sind neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zur Identifizierung und Festnahme der Täter sowie die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Schwaikheim: Auto aufgebrochen

In der Nacht auf Donnerstag brach ein bisher unbekannter Dieb in der Ludwigsburger Straße einen geparkten Mercedes auf und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließ der Täter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Schuppen aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr wurde in der Langen Gasse ein Schuppen, der zur Paulinenpflege gehört, aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Farbschmierereien

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden die beiden Vordachstützen der Eugen-Hohly-Halle in der Helmut-Glock-Straße mit rosa Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 11:35 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Aldi-Parkplatz in der Waiblinger Straße einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Zeugen nach Auseinandersetzung in S-Bahn gesucht

Am Mittwoch gegen 15 Uhr wurde ein bisher unbekannter Mann in der S2 am Bahnhof Geradstetten vom Prüfdienst kontrolliert. Als der Mann keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte, sollten seine Personalien erhoben werden. Daraufhin stieß der Mann die Kontrolleurin zur Seite und ging Richtung Türe der S-Bahn. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und den Mann festhalten wollte, kam es zu einem kurzen Gerangel zwischen den Männern. Hierbei wurde der Zeuge durch den unbekannten Schwarzfahrer mit einem Messer leicht an der Hand verletzt. Anschließend flüchtete der Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, zum Zopf gebundene lange Haare und hatte einen Bart. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jeansjacke, blaue Jeans, dunkle Schuhe mit weißer Sohle und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Mann geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell