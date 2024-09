Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Haltern am See: Zeugen nach Einbruch und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Von einem Firmengelände an der Straße Zum Ikenkamp wurden mehrere Tonnen Zink und Kupferkabel gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben dazu machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen unbekannte Täter sowohl in der Nacht auf Freitag als auch in der Nacht auf Samstag auf das Firmengelände. Sie zerstörten den Zaun und schafften das Diebesgut vermutlich mit einem größeren Fahrzeug weg. Das Diebesgut soll einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro haben. Für die Ermittlungen werden auch Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Herten:

Auf der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in einen Handyladen eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten das Schaufensterglas und schlugen dann offenbar die dahinter stehende Vitrine ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Mobiltelefone gestohlen.

Die Polizei hofft in beiden Fällen unter Tel. 0800/2361 111 auf Zeugenhinweise.

