Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Kreßberg - Bergertshofen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag gegen 18:10 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Dorfstraße in Richtung Gumpenweiler mit seinem Traktorgespann. Wegen einem entgegenkommenden Omnibus hielt der 18-Jährige aufgrund der nicht ausreichenden Fahrbahnbreite an. Der 62-jährige Omnibusfahrer fuhr zwar mit langsamer Geschwindigkeit an dem Traktorgespann vorbei, kollidierte aber dennoch mit dem Gülleanhänger, so dass es zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 8.500 Euro kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell