LPI-EF: Gefälschter 50er

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende hatte es ein Einbrecher in Erfurt auf einen Friseursalon abgesehen. Der Unbekannte hatte die Schaufensterscheibe des Geschäfts im Stadtteil Daberstedt zerstört und damit einen Schaden von etwa 800 Euro verursacht. Anschließend gelangte er in die Geschäftsräume und durchwühlte mehrere Schränke. Fündig wurde er nach ersten Erkenntnissen nicht, so dass er mit leeren Händen in unbekannte Richtung flüchtete. Eine Anwohnerin rief ...

mehr