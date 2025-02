Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Beutezug in Gartenlaube

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda flüchtete in den vergangenen Tagen ein Einbrecher mit leeren Händen. Der unbekannte hatte in einer Kleingartenanlage den Zaun zu einem Gartengrundstück heruntergedrückt. Anschließend brach er die Tür zur Gartenlaube auf und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 950 Euro. In den Innenräumen wurde er nach ersten Erkenntnissen nicht fündig, sodass er mit leeren Händen flüchtete. Der Gartenbesitzer bemerkte den Einbruch Sonntagvormittag und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell