Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb nutzt günstige Gelegenheit aus

Erfurt (ots)

In Erfurt nutzte ein Dieb am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr die Unachtsamkeit einer 73-Jährigen aus. Während die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtteil Wiesenhügel ihre Einkäufe in ihr Auto lud, ließ sie ihre Handtasche unbeobachtet im Kofferraum liegen. Der Dieb griff schnell zu, schnappte sich die Tasche samt Ausweisdokumenten und Handy und flüchtete. Zu Hause bemerkte die Frau den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell