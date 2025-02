Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

Sonntagabend meldete ein Zeuge der Erfurter Polizei einen gesprengten Zigarettenautomaten. Die Beamten wurden gegen 20:10 Uhr alarmiert und stellten in der Moritzwallstraße den beschädigten Automaten fest. Unbekannte Täter hatten diesen mit einem Sprengkörper derart beschädigt, dass sie an den Inhalt gelangten. Sie stahlen eine noch nicht bezifferbare Menge an Tabakwaren sowie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro. Es wurden Spuren der Täter gesichert und polizeiliche Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

