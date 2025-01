Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - "Floki" fasst Kabeldiebe

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Tünter Heide;

Tatzeit: 26.01.2025, 01.45 Uhr;

Durch die gute Nase des Polizeihundes "Floki" aufgespürt wurde zwei Kabeldiebe in Rhede. In der Nacht zum Sonntag hatten aufmerksame Zeugen die Polizei alarmiert - auf einem Firmengelände an der Straße Tünter Heide hatten sie zwei verdächtige Personen bemerkt. Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das Grundstück und Polizeihund "Floki" kam zum Einsatz. Vor einem Gebüsch schlug die Spürnase an. Die beiden Männer hatten sich dort auf dem Boden liegend verstecken wollen - es klickten die Handschellen. In der Nähe der beiden Festgenommenen, zwei Männern aus Rhede im Alter von 39 und 43 Jahren, fanden die Beamten zwei Taschen mit abgeschnittenen Stromkabeln und entsprechendes Werkzeug. Die Ermittlungen dauern an. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell