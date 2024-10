POL-OG: Gaggenau, Hörden

Rastatt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag 11:30 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr wurden in Rastatt gleich mehrere Autos aufgebrochen. In insgesamt 14 gemeldeten Fällen machten sich die Täter an den Pkw zu schaffen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Fahrzeuge waren in der Florastraße, am Hasenwäldchen, in der Werkstraße, in der Finkenstraße, in der Niederwaldstraße, am Festplatz und am Schloss Favorite ...

