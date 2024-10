Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag an der Schutterstraße auf der Suche nach Zeugen. Dort soll am Morgen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden sein. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen und den Vorfall zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise zum gesuchten Unfallverursacher und/oder zu dessen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegengenommen.

