Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung-

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Neben einer schwerverletzen VW-Fahrerin und zwei leicht verletzen Beteiligten brachte der Unfall am Dienstagmorgen auf der B3 bei Oberschopfheim größere Verkehrsbehinderungen mit sich. Die Abschleppmaßnahmen sind nun abgeschlossen und die Bundesstraße ist seit 12:35 Uhr wieder komplett freigegeben. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 75-jährige VW-Lenkerin aus einem Wirtschaftsweg die Bundesstraße in Richtung Diersburg überquert haben, als sie hierbei offenbar von einem Lkw-Fahrer erfasst wurde. Das Auto überschlägt sich in der Folge mehrfach. Die Verletzten wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. /al

Pressemeldung vom 22.10.2024, 10:54 Uhr

Friesenheim, Oberschopfheim - Schwerer Verkehrsunfall

Aktuell ist die B3 bei Oberschopfheim wegen einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. Gegen 9:50 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem sich die Autofahrerin schwer verletzte. Zwei weitere Personen wurden durch die Kollision leicht verletzt. Mehrere Polizeistreifen und Rettungskräfte sind aktuell zur Unfallaufnahme vor Ort.

/al

