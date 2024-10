Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Autos aufgebrochen

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 11:30 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr wurden in Rastatt gleich mehrere Autos aufgebrochen. In insgesamt 14 gemeldeten Fällen machten sich die Täter an den Pkw zu schaffen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Fahrzeuge waren in der Florastraße, am Hasenwäldchen, in der Werkstraße, in der Finkenstraße, in der Niederwaldstraße, am Festplatz und am Schloss Favorite abgestellt. Laut derzeitigen Ermittlungen beträgt der Diebstahlsschaden insgesamt knapp 2000 Euro, der angerichtete Sachschaden ungefähr 6000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang eindringlich: Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell