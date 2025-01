POL-BOR: Bocholt - In Autohaus eingebrochen

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Boschstraße; Tatzeit: zwischen 24.01.2025, 21.00 Uhr, und 25.01.2025, 09.55 Uhr; In ein Firmengebäude eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Boschstraße in Stadtlohn. Die Einbrecher schlugen in der Nacht zum Samstag eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Angaben entwendeten sie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

mehr