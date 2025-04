Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle; Seniorin bestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Alte Bundesstraße von Waiblingen in Richtung Fellbach mit seinem PKW Daimler. Kurz nach der Einmündung der Ziegeleistraße wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei offenbar den links von ihm fahrenden PKW Renault, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 37-Jähriger den Kreisverkehr Bruckstraße / Bühlstraße mit seinem Kleinkraftrad. Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen PKW BMW mit Waiblinger Kennzeichen nahm dem 37-Jährigen die Vorfahrt, so dass der 37-Jährige stark abbremsen musste und dadurch stürzte. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der BMW war zuvor auf der Bruckstraße stadtauswärts gefahren und hatte den Kreisverkehr nach dem Unfall ohne anzuhalten in die Bühlstraße in Richtung Thomas-Mann-Straße verlassen. Der 37-Jährige erlitt bei dem Sturz im Kreisverkehr leichte Verletzungen und die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Seniorin bestohlen

Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr veranlasste ein unbekannter Mann eine 88-jährige Frau im Albrecht-Dürer-Weg, ihm die Wohnungstüre zu öffnen. Der Mann begab sich direkt in die Wohnung und gab vor, die Nummern der Rauchmelder erfassen zu müssen. In der Wohnung lenkte er die Frau schließlich ab, in dem er mehrmals um ein Glas Wasser bat, und nutzte die unbeobachtete Zeit, um eine Schmuckschatulle aus einem Schrank zu entwenden. Nach der Tat verließ der Mann zügig das Haus und entfernte sich. Die Frau bemerkte kurz drauf den Diebstahl der Schatulle, in dem sich Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro befunden hatte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 165 cm bis 175 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und eine etwas dickere Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen, sogenannten Bomberjacke. Außerdem führte er eine kleine schwarze Box und ein Notizheft mit sich. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

