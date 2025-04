Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Ellwangen, Adelmannsfelden und Essingen

Aalen (ots)

Essingen: Fahrradfahrerin stürzt beim Absteigen

Am Samstagmorgen, gegen 09:05 Uhr, kam es in der Kirchgasse 28 zu einem schweren Unfall, bei dem sich eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzte. Die Frau stürzte beim Absteigen von ihrem Fahrrad und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde sie nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Adelmannsfelden: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Samstag kam es in Adelmannsfelden gegen 06:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein deutlich alkoholisierter Verkehrsteilnehmer kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte gegen eine Hauswand. Anschließend versuchte er zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten, schaffte es auf Grund seiner Alkoholisierung nur 150 Meter weit, wo er durch eine Polizeistreife bereits auf der Anfahrt zur Unfallaufnahme festgestellt werden konnte. Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus griff er noch die eingesetzten Polizeibeamten an. Auf Grund des Unfalls unter Alkoholeinwirkung wurde sein Führerschein einbehalten. Zur Ausnüchterung wurde er noch in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ellwangen verbracht.

Ellwangen: Unfall mit vier Fahrzeugen und acht Verletzten auf der A7

Gegen 10:30 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor der Rastanlage Ellwanger Berge Ost zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf dem linken Fahrstreifen. Auf Grund einer Verkehrsstockung musste ein VW bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannten drei nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu spät und fuhren jeweils auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden sieben Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Obwohl der rechte Fahrstreifen beinahe durchgehend befahrbar war und der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte, staute sich der Osterreiseverkehr bis beinahe zur Anschlussstelle Westhausen. Außer der Polizei war der Rettungsdienst mit 8 Fahrzeugen vor Ort. Das THW sicherte das Stauende ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell