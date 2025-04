POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl in Rot am See, Unfälle in Crailsheim und Ilshofen

Polizeipräsidium Aalen

Rot am See/Wallhausen: Diebstahl von GPS-Geräten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr, wurde aus einem John Deere Schlepper, der in Niederwinden abgestellt war, ein GPS-Gerät sowie ein Monitor entwendet. Die unbekannten Täter brachen das Schloss des Schleppers auf, um in die Fahrerkabine zu gelangen und den Monitor zu stehlen, der dort positioniert war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem gleichgelagerten Sachverhalt in Wallhausen-Schainbach. Dort waren unbekannte Täter in eine Scheune eingedrungen und haben aus zwei Traktoren die GPS-Module entwendet.

Crailsheim: BMW beschädigt und Verursacher flüchtet

Am Samstag, zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde ein weißer BMW 5er, geparkt auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Schönebürgstraße oder im Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/Theodor-Heuss-Straße von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Der unbekannte Fahrzeuglenker beschädigte den BMW vermutlich beim Rangieren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am BMW wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bitte beim Polizeirevier Crailsheim, Telefonnummer: 07951 4800, melden.

Ilshofen: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 21:20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW von der Aspacher Straße in die K2668 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines VW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Ein Mitfahrer (16 Jahre) und eine Mitfahrerin (15 Jahre) wurden leicht verletzt. Eine weitere Mitfahrerin (18 Jahre) wurde schwer verletzt. Die 24-jährige Fahrerin des VW sowie ihre 21-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

