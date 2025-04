Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Verkehrsunfälle, Unfallflucht, Diebstahl aus Traktor und Pkw, Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Widerstand und tätlicher Angriff

Am Freitag gegen 23:20 Uhr wurde eine 45-jährige VW-Fahrerin in der Haller Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Dabei bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. In der Folge widersetzte sich die Frau den polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Einsatzkräfte und griff sie körperlich an. Drei Polizisten erlitten dabei leichte Verletzungen, waren jedoch weiterhin dienstfähig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik eingewiesen.

Crailsheim: Pedelec-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt

Am Samstag gegen 20:50 Uhr befuhr eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin die Straße "Im Hummelsberg". Auf Höhe eines Fahrzeughändlers erkannte sie einen auf dem Gehweg geparkten Pkw zu spät und wich abrupt aus. Da die Bremse ihres Pedelecs nicht einwandfrei funktionierte, konnte sie nicht rechtzeitig stoppen, überfuhr eine Fräskante auf der Fahrbahn und stürzte über den Lenker. Die Frau zog sich dabei mehrere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Schorzberg: Reiterin gestürzt

Auf einem Feldweg zwischen Spielbach und Wolkersfelden stürzte am Sonntag gegen 10:30 Uhr eine 28-jährige Reiterin alleinbeteiligt von ihrem Pferd und musste daraufhin aufgrund schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Schönebürgstraße wurde am Samstag zwischen 10:25 und 10:55 Uhr ein Pkw des Herstellers Ford beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher kollidierte mit dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, an welcher dieser einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließ. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt/Unterspeltach: Traktor Displays entwendet Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße "Unterspeltach" ein Display aus einem Traktor der Marke John Deere. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. In derselben Straße wurden zudem in einer Lagerhalle, im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, zwei weitere Displays gestohlen - eines aus einem unverschlossenen Mähdrescher und eines aus einem verschlossenen Traktor. Der Schaden wird auf etwa 3.600 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Kaisersbach/Gmeinweiler: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Straße "Hofwiesen" wurde am Sonntag zwischen 10:00 und 17:15 Uhr ein Pkw des Herstellers KIA beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Obersontheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Samstagnacht gegen 23:20 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten in der Gaildorfer Straße gerufen. Ein 34-jähriger, alkoholisierter Mann stritt sich dort mit einer 65-jährigen Frau und einem 63-jährigen Mann und ging diese körperlich an. Als die Polizei hinzukam, wurde der 34-Jährige der Örtlichkeit verwiesen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam und die Beamten beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er Widerstand wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Gegen den 34-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 08 Uhr entwendete ein Dieb mehrere Laptops aus einem in der Hilde-Domin-Straße geparkten Seat. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Gaildorf: Einbruch in Keller

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagnachmittag 16 Uhr Zutritt zu mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße. Bislang ist nicht abschließend geklärt, was der Dieb entwendet hat. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07970 950910 entgegen.

