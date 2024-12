Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.12.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Feuer beschädigte Mülltonne.

Schladen, Am Steinberg, 11.12.2024, 18:00 Uhr.

Eine Zeugin hatte an einem Feldweg eine brennende Mülltonne festgestellt. Durch das Feuer wurde das Behältnis gänzlich zerstört. Der Schaden dürfte sich in einer mittleren dreistelligen Höhe bewegen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass das Feuer auch vorsätzlich verursacht wurde und ermittelt diesbezüglich wegen Sachbeschädigung. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 92966-0 in Verbindung zu setzen.

