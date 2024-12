Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 12.12.2024: PKW überschlägt sich bei Lengede

Peine (ots)

Am 11.12. gegen 08:30 Uhr verlor eine 23-jährige Frau auf der K45 zwischen Vallstedt und Lengede die Kontrolle über ihren Fiat. Der Wagen kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann nach links in den Seitenraum und überschlug sich dort mehrfach. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen, sie klagte über Schmerzen im Nackenbereich und wurde in ein Krankenhaus in Braunschweig eingeliefert.

