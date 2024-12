POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2024.

Salzgitter (ots) - Raub auf Spielhalle scheiterte, Polizei sucht Zeugen. Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 09.12.2024 gegen kurz nach Mitternacht. Ein in schwarz gekleideter und mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Täter hatte versucht, in die noch nicht geschlossene Spielhalle zu gelangen. Eine aufmerksame Zeugin hatte in diesem Moment ...

