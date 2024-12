Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.12.2024.

Salzgitter (ots)

Raub auf Spielhalle scheiterte, Polizei sucht Zeugen.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 09.12.2024 gegen kurz nach Mitternacht.

Ein in schwarz gekleideter und mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Täter hatte versucht, in die noch nicht geschlossene Spielhalle zu gelangen. Eine aufmerksame Zeugin hatte in diesem Moment geistesgegenwärtig die Tür wieder zuziehen und verschließen können. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 m groß, schlank, dunkle Haare.

Die Polizei sucht Hinweisgebende und bittet diese, sich an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell