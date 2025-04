Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruchsversuche, Streitigkeiten, Körperverletzung

Aalen (ots)

Backnang: Unfall beim Überholen

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Unfall auf der L1080 in Fahrtrichtung Allmersbach im Tal. Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin setzte trotz des dort bestehenden Überholverbots an, die vor ihr fahrende 24-jährige Ford-Fahrerin zu überholen. Als die Ford-Fahrerin selbst zum Überholen ausscherte, kam es zum Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weissach i.T.: Körperverletzung im Restaurant

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr weigerte sich ein augenscheinlich angetrunkener Gast ein Restaurant in der Jägerhalde zu verlassen. Der 48-jährige Mann reagierte uneinsichtig, aggressiv und beleidigte die 53-jährige Wirtin mehrfach. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung stieß der Gast die Wirtin zu Boden und schlug ihr in den Bauch. Der aggressive Gast konnte durch die Polizei unweit der Gaststätte vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille beim 48-Jährigen. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Oppenweiler: Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit

Am Freitag, gegen 22:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer die Bundesstraße B14 aus Richtung Ellenweiler kommend in Fahrtrichtung Sulzbach an der Murr. Dabei fiel er anderen Verkehrsteilnehmern durch Drängeln und gefährliche Überholmanöver auf. In einer leichten Rechtskurve überholte der 23-Jährige eine Fahrzeugkolonne. Dabei verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und verunfallte in einem angrenzenden Waldgebiet. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 23-Jährige musste aufgrund seiner Fahrweise zudem seinen Führerschein abgeben und muss mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Streitigkeiten

Zwei flüchtig bekannte Männer gerieten am Freitag gegen 21:40 Uhr in der Gartenstraße in einen Streit. Dabei verletzte der 63-Jährige seinen 64-jährigen Bekannten durch eine Kopfnuss im Nasenbereich. Der Grund des Streites ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen.

Murrhardt: Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Am Sonntag wurde gegen 16:00 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, in eine Gartenhütte im Franzenklingenweg einzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Der vermutete Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 16.04. bis zum Nachmittag des Ostersonntags. Der Polizeiposten Murrhardt führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

Murrhardt: Motorhaube zerkratzt.

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr die Motorhaube eines Skoda. Dieser war in der Kaiser-Ludwig-Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 23:30 Uhr und Montag, 08:30 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Esslinger Straße einzudringen. Sie schafften es jedoch nicht die Haustür aufzuhebeln. An der Eingangstür entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

