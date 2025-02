Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Mehr als 200.000 Zigaretten beschlagnahmt

Koblenz (ots)

Am 9. Februar gegen 21:00 Uhr wollten Kräfte des Hauptzollamtes Koblenz auf der Autobahn A 61 im Raum Koblenz einen PKW mit schwedischem Kennzeichen kontrollieren. Beim ersten Versuch, das Fahrzeug zu einer Kontrollstelle zu schleppen, missachteten der Fahrer das Signal. Beim zweiten Versuch folgte der Fahrer dann dem Anhaltsignal. Das Fahrzeug war mit zwei Männern, 22 und 38 Jahre alt, besetzt. Die beiden syrischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Belgien gaben an, aus Brüssel zu kommen und nach Frankfurt reisen zu wollen. Sie machten bei der Befragung keine Angaben zu evtl. mitgeführten Waren. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten dann fest, dass das Fahrzeug vollgestopft war mit vielen Kartons, in denen insgesamt 204.000 Zigaretten festgestellt wurden. Die Tabaksteuer für die Zigaretten beläuft sich auf ca. 41.500 Euro. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt und ein Steuerstrafverfahren gegen die beiden Männer eingeleitet.

