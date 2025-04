Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen halten Einbrecher fest - Auto zerkratzt - Unfälle - Polizist bei Widerstandshandlung verletzt

Aalen (ots)

Welzheim: Zeugen halten Einbrecher fest

Ein 32-jähriger Dieb brach am Montagabend gegen 22:30 Uhr in einen Laden in der Wilhelmstraße ein und entwendete mehrere hochwertige Smartphones. Als er das Geschäft durch die zuvor eingeschlagene Scheibe wieder verlassen wollte, blieb er zunächst stecken. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und hinderten den Dieb an der Flucht. Er wurde anschließend durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weinstadt-Strümpfelbach: Auto zerkratzt

Zwischen Ostermontag, 16 Uhr und Dienstag, 9 Uhr wurde in der Endersbacher Straße ein geparktes Auto auf der kompletten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 10:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die L1120 von Hertmannsweiler kommend und wollte auf die Auffahrt zur B14 in Richtung Backnang abbiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Autofahrer in der Rechtskurve zu weit nach links und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Hierbei riss die Ölwanne des Pkw ab, sodass auf einer Länge von ca. 30 Metern Öl auf der Fahrbahn verteilt wurde. Zudem entstand Sachschaden an der Verkehrsinsel. Der bisher unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Mercedes. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Polizist bei Widerstandshandlung verletzt

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und teilten mit, dass es in einer Wohnung in der Straße Adlerplatz zu einem lautstarken Beziehungsstreit kommen würde. Als der 31-jährige, offensichtlich stark alkoholisierte Bewohner von den Beamten angesprochen wurde, zeigte er sich sofort äußerst aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Nun kam seine 29-jährige Partnerin hinzu und versuchte mehrfach, die Maßnahmen zu stören, indem sie in Richtung der Polizisten schlug, weshalb ihr ebenfalls Handschließen angelegt wurden. Einer der Beamten wurde durch die Widerstandshandlungen des 31-Jährigen leicht verletzt. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 17.04., 14:30 Uhr und Dienstag, 22.04., 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verursacher einen Renault Clio, welcher in der Gartenstraße ordnungsgemäß geparkt war. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hinterließ einen Schaden von etwa 3.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Backnang: Unfall - Auto übersehen

Am Dienstag, gegen 09:50 Uhr fuhr eine 61-jährige Opel-Fahrerin in der Sulzbacher Straße rückwärts über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie den Mazda einer 61-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell