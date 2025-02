Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: DNA-Treffer nach Verkehrsunfallflucht- Ermittlungsarbeit erfolgreich

Herdecke (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden kam es am 29.10.2023, gegen 00:30 Uhr, auf der Berliner Straße in Herdecke. Nach damaligen Erkenntnissen war ein Pkw der Marke Audi von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen geparkten Pkw Opel gegen eine Hauswand gedrückt. Es entstand an allen Pkw und an der Hauswand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Wert. Zu Personenschäden war es glücklicherweise nicht gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte damals den Aufprall gehört und umgehend die Polizei informiert. Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle waren zwar die beschädigten Fahrzeuge, aber keiner der Unfallbeteiligten mehr vor Ort. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und die Aussagen von Zeugen führten nun zu einem tollen Ermittlungserfolg. DNA-Spuren aus dem Fahrzeuginneren konnten zwei Personen eindeutig zugeordnet werden. Fest steht nun, dass der Pkw zum Unfallzeitpunkt durch eine 45-jährige Herdeckerin geführt wurde. Zusätzlich befand sich als Beifahrer ein 55-Jähriger aus Herdecke im Fahrzeug. Ermittlungen ergaben weiterhin, dass die 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.(neuh.)

